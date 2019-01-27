أرباح سابك السعودية تتراجع ولا خطط للاستدانة

تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) %12.4 في الربع الأخير من 2018 مقارنة بها قبل عام، في وقت قالت الشركة إنها لا تخطط لجمع ديون، وإن العام 2019 سيشهد تحديات.

الولايات المتحدة. وعزت الشركة النتائج المالية إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وتراجع حصتها في نتائج شركات زميلة، والحرب التجارية بين الصين

وقالت في بيان للبورصة إنها حققت ربحا صافيا بلغ 3.24 مليارات ريال (870 مليون دولار) بعد الزكاة والضرائب في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي انخفاضا من 3.7 مليارات ريال قبل عام.

ويقل الربح عن متوسط التوقعات لثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز، وكان يتوقع تحقيق أرباح صافية قريبة من خمسة مليارات ريال.

وبخصوص النتائج المالية، قال الرئيس التنفيذي لـ"سابك" يوسف البنيان إن "الأسعار تراجعت بشدة، خاصة في الشهرين الأخيرين من 2018، فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية".

وأضاف البنيان في مؤتمر صحفي أن الشركة لاحظت استقرار بعض الأسعار لكن العام الجاري سيشهد تحديات اقتصادية في الأسواق قد تؤثر على نشاط سابك بسبب الحرب التجارية.