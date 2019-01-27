 الفائض التجاري لقطر يرتفع نحو 7% في ديسمبر

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الفائض التجاري لقطر يرتفع نحو 7% في ديسمبر

الفائض التجاري لقطر بلغ 4.5 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي (غيتي)
الفائض التجاري لقطر بلغ 4.5 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي (غيتي)

ارتفع فائض الميزان التجاري القطري ما يقارب 7% في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي، وبلغ الفائض نحو 4.5 مليارات دولار.

وبلغت قيمة الصادرات نحو سبعة مليارات دولار، في حين وصلت المستوردات 2.6 مليار دولار.

وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة مستوردي السلع القطرية تلتها اليابان ثم الصين.

وفيما يتعلق بالدول المصدرة إلى قطر، فقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى تلتها الصين ثم المملكة المتحدة.

وكان فائض الميزان التجاري لقطر قد بلغ أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 4.5 مليارات دولار بارتفاع سنوي فاق 28%.

المصدر : وكالات
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