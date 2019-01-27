بذكرى الثورة.. نار الأسعار تحرق أحلام المصريين

"عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، هتافات صدحت بها حناجر الثائرين في ميدان التحرير (أيقونة الثورة المصرية) إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

هذا الهتاف البسيط لخّص ما عانى منه المصريون من أزمات خلال ثلاثين سنة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (أطيح به بعد 18 يوما من ثورة 25 يناير)، وعلى مدار ثماني سنوات من عمر الثورة.

وتحل الذكرى الثامنة للثورة المصرية في ظل أزمة اقتصادية تتباين الآراء بشأن مدى تأثيرها على المصريين، وتبدو حالة القلق من الأوضاع واضحة في أعين المصريين، كما لا تفارق أغلب أحاديثهم اليومية، سواءً في وسائل المواصلات أو في المقاهي.

حراك الأسعار

إبراهيم الشافعي، شاب في العقد الثالث من عمره وأحد الذين شاركوا في ثورة 25 يناير، أبدى غضبه مما تعيشه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة، وتدهور القيمة الشرائية للجنيه المصري، والأعباء المالية التي أثقلت كاهله.

ومنذ الثورة المصرية وحتى اليوم، فقد الجنيه المصري نحو 150% من قيمته، حيث كان يبلغ سعر صرف الدولار 5.88 جنيهات إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 حتى 30 يونيو/حزيران 2012.

وبعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي (في الثالث من يوليو/تموز 2013)، بلغ سعر الدولار نحو 7 جنيهات، ثم بدأ في الارتفاع بعد قرار "تعويم الجنيه" في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حتى بلغ 17.89 جنيها، وفق تعاملات البنوك المصرية اليوم، وبحسب ما رصد مراسل الجزيرة نت.

الشافعي شارك بثورة 25 يناير: "الحراك السياسي لم يعد يهمني كما كان من قبل ما يهمني الآن هو حراك الأسعار

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هذا التدهور ليس الأخير، بل من المتوقع أن ينخفض سعر صرف الجنيه في العام 2019 أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10%، بسحب توقعات لبنك الاستثمار "أتش سي".

ولمواجهة هذه التحديات المعيشة الصعبة، اضطر الشافعي -كما يقول للجزيرة نت- للعمل أكثر من 16 ساعة يوميا حتى يلبي احتياجات أسرته المكونة من زوجته وطفليه.

وأضاف "الحراك السياسي لم يعد يهمني كما كان من قبل، ما يهمني الآن حراك الأسعار.. الآن أنا أعمل 16 ساعة متواصلة، في الصباح موظف حكومي، ومساء محاسب في أحد مطاعم المأكولات الشهرية وسط القاهرة، وكل ذلك لتلبية طلبات أسرتي من مأكل وملبس ومشرب".

ويتابع "قبل الثورة كنت أنفق بمفردي في الأسبوع مئة جنيه، مواصلات وأكل وشرب، أما الآن بعد الزيادات المتكررة، فالمئة جنيه بالكاد تكفي يومين، وأنفقها على نفس الحاجات، فما بالك بباقي أفراد الأسرة".

وينفق المصريون أكثر من 41% من دخلهم على الطعام والشراب، بينما يستحوذ بند النقل والمواصلات على 6.3%، أما المسكن ومستلزماته (فواتير مياه وكهرباء وغاز وغيرها) فيستحوذ على 17.5%، وذلك وفق تقديرات حكومية صادرة في شهر أبريل/نيسان 2017.

وفي عام 2011، كانت نسبة الفقر بين المصريين 25%، لترتفع بعد ست سنوات إلى 35%، أي بعد تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، مما يعني وجود 30 مليون فقير في مصر حتى الآن، حيث انضم غالبية أبناء الطبقة الوسطى إلى فئة الفقراء، وذلك استنادا لأرقام وإحصائيات حكومية.

القدرة الشرائية للمصريين تدهورت بسبب تراجع الجنيه المصري نحو 150% منذ ثورة يناير (الجزيرة نت)