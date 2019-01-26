البنوك لم تعد تخلق وظائف.. مهن مصرفية مهددة بالزوال

يهدد التحول إلى الرقمية كثيرا من الوظائف في قطاع البنوك بالاندثار، خاصة الإدارية منها، ولذلك تحتاج البنوك إلى تعزيز التدريب من أجل توظيف الأنظمة الرقمية دون تدمير الوظائف بشكل كبير.

وأوردت صحيفة ليزيكو الفرنسية دراسة متخصصة رسمت صورة للاضطراب الكبير الذي سيعيشه المصرفيون تحت ضغط التحول إلى الرقمية.

وتوقعت الدراسة أن 20% من القوى العاملة في هذا القطاع ستختفي وظائفهم بحلول عام 2025، كما ستتغير وظائف 50% من العاملين.

وتحذر رئيسة مرصد المهن المصرفية في اتحاد المصرفيين الفرنسيين بياتريس ليان بالقول إن "التحولات الجارية في الصناعة المصرفية سريعة وعميقة وسوف تتسارع أكثر. وبيئتنا الرقمية والتطورات التكنولوجية ومتطلبات عملائنا تفرض علينا أن نتطور بسرعة".

بداية السقوط

وتقول الصحيفة إن الوظائف المتعلقة بالعمل الإداري كترتيب الأرشيفات وتصفية المكالمات ومتابعة العمليات الجارية وجمع المعلومات البسيطة إلى غيرها من الوظائف هي المهددة أكثر من غيرها.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الدراسة التي تتوقع تصنيعا مكثفا لأدوات الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع، تتنبأ بأن "العمليات ستكون رقمية وأن العديد من المعالجات ستقوم بها الآلة"، كما أن وظائف الدعم والأقسام التجارية ستكون تحت ضغط كبير من أجل التكيف مع جميع القنوات الرقمية.