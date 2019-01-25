بتغريدة.. مسؤول يمني يكشف عن "فساد" بالبنك المركزي

وكان حافظ فاخر معياد، مستشار الرئيس اليمني ورئيس اللجنة الاقتصادية بمكتب الرئاسة، قد نشر وثائق على تويتر وفيسبوك هي عبارة عن مذكرة موجهة لرئيس الوزراء معين عبد الملك يطلب منه الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش والبحث في عملية الفساد التي حدثت من بيع وشراء العملة من قبل مسؤولين في البنك المركزي.

وأفاد معياد في المذكرة المنشورة أن حجم الفارق بين البيع والشراء للعملة الصعبة بلغت تسعة مليارات ريال يمني، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي حجم الخسائر في البيع والشراء للريال السعودي، وهو ما أدى لتدهور متواصل للريال اليمني.

وبينما تحدث متخصصون اقتصاديون عن أن نشر هذه الوثائق والاتهامات علنا يعكس وجود صراع خفي بين أطراف وشخصيات بارزة داخل الحكومة اليمنية، وستؤدي لاهتزاز ثقة المواطن في حكومته وتدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، حيث وصل إلى ستمئة ريال مقابل الدولار الأميركي اليومين الماضيين، ثم تراجع إلى 570 ريال مقابل الدولار الواحد.

شفافية

غير أن حافظ فاخر معياد اعتبر في تصريح خص به الجزيرة نت أن "اعتماد الشفافية أمر مطلوب وصحي إذا ما أردنا تحسين الأداء الحكومي وتجفيف منابع الفساد".

وأضاف أن "البداية دائما تكون صعبة ولها ارتدادات سلبية مؤقتة وستتلاشى مع مرور الوقت".

في المقابل دعا ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الكشف عن حجم الأموال التي كسبها المضاربون بالبنك، وحجم الفوارق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما يتعلق ببيع وشراء الريال السعودي والدولار.

العملة اليمنية بلغت قيمتها ستمئة ريال للدولار الواحد (الجزيرة)

وساوى ناشطون بين جماعة الحوثيين التي نهبت أكثر من خمسة مليارات دولار من البنك المركزي خلال عامين من سيطرتها على العاصمة صنعاء قبل نقله إلى عدن وبين مسؤولي البنك الذين يضاربون بالعملة.

ورأى الإعلامي محمد المقرمي أن حافظ معياد يصطاد في الماء العكر وله غاياته من وراء نشره عن فساد المضاربة بالعملة من قبل مسؤولي البنك المركزي، إلا أنه يتفق مع إجراء تحقيق جدي في الاتهامات التي وجهها لمحافظ البنك وبعض مسؤوليه.

وقال الكاتب اليمني محمد جميح مخاطبا رئيس الوزراء معين عبدالملك إن "سجلك نظيف ونعلم مدى ما تحاول لتفعيل عمل الوزارات والدوائر الحكومية ومع ذلك لا يجوز التراخي منكم في تنفيذ طلب تشكيل لجنة تحقيق في عمليات الفساد والمضاربة بالعملة وأبطالها مسؤولون كبار".

استجابة

بدوره وجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك الثلاثاء، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بمراجعة وفحص تقارير البنك المركزي اليمني، في استجابة فعلية لمطالب اللجنة الاقتصادية بالتفتيش عن الفساد والمضاربة بالعملة.