رويترز: استعدادات لطرح مناقصة لتوسعة منشآت الغاز المسال بقطر

نقلت رويترز عن مصادر في قطاع النفط والغاز قولها إن قطر تستعد لطرح مناقصة لتوسعة منشآت الغاز، ضمن خطط هي الأكبر في العالم.

وذكرت المصادر أن قطر للبترول أجرت محادثات في الأسابيع الماضية مع بضع شركات مهتمة ببناء منشآت جديدة للغاز المسال.

وتبحث قطر للبترول عن شركاء لبناء أربعة خطوط لإنتاج الغاز المسال، ستزيد طاقتها إلى 110 ملايين طن سنويا، من 78 مليونا حاليا.

وتوقعت المصادر أن تأتي العروض من شركات تملك حصصا قائمة في منشآت الغاز المسال في قطر، وهي إكسون موبيل وشل وتوتال وكونوكو فيليبس.

وقالت المصادر إن مسؤولين من شيفرون (ثاني أكبر شركة نفطية في الولايات المتحدة) أجروا محادثات في الدوحة في الأسابيع الماضية، ويدرسون التقدم بعرض لحصة في التوسعة.

وذكرت المصادر أن شركة صينية مملوكة للدولة تدرس أيضا المشاركة في المشروع القطري.