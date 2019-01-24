البرلمان العراقي يقر موازنة 2019.. وهذه قيمة العجز

أقر البرلمان العراقي اليوم الخميس الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019بقيمة تقارب 112 مليار دولار.

وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب -في بيان- أن إيرادات الموازنة العامة تبلغ 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)؛ في حين قدرت النفقات بـ133 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار).

وأوضح البيان أن إجمالي عجز الموازنة سيبلغ نحو 23 مليار دولار. وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولارا لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3.9ملايين برميل يوميا.

وتشكل صادرات النفط نسبة تصل إلى 89% من العائدات لهذه الموازنة.

تفاصيل الموازنة

وبلغت نسبة الاستثمارات 27.8 مليار دولار، التي تدخل في موازنة هذا العام.

وتتضمن الموازنة إعادة صرف حصة إقليم كردستان العراق، التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018، وكانت تقدر بين 12.7 و17% منها، بسبب استفتاء الحكم الذاتي الذي أجراه الإقليم في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأكد عضو اللجنة المالية أحمد صفار -في مؤتمر صحفي- أن أهم فقرة في موازنة 2019 هي إيقاف الاقتراض الخارجي.

ولم يتحدث البيان عن قنوات الاقتراض لسداد الفجوة بين الإيرادات المالية والنفقات.

وشكلت ميزانية العام الجديد ارتفاعا بـ45% عن العام الماضي، وتعد بين أكبر الميزانيات في تاريخ هذا البلد النفطي.

وكان العراق أقر موازنة 2018 بقيمة إجمالية 77.5 مليار دولار، بعجز بلغ 11 مليار دولار.