عودة مرسيدس لمصر.. دولة تهلل وشركة تجني الأرباح

محمود الصديق-القاهرة

أقل من أربع سنوات كانت كافية لأن تتحول تصريحات مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على النظام بشأن دلالة وجود شركة مرسيدس لتصنيع السيارات في مصر وجدواه وانعكاساته إلى النقيض تماما.

فحين قررت الشركة الألمانية الخروج من مصر خلال الربع الأول من عام 2015 خرج وزير الاقتصاد والتجارة منير فخري عبد النور وقتها ليقول "إن انسحاب شركة مرسيدس من السوق المصري قرار يخص الشركة، ولا يمثل خطورة كبيرة على سوق السيارات بمصر".

بل إن الخبير المالي ورجل الأعمال حسن هيكل رحب وقتها بقرار مرسيدس الخروج من مصر، واصفا إياه بالخبر الجيد، معلقا بأنه لا يصح أن تخفض جمارك على سيارات مصنعة في ألمانيا ومجمعة بمصر.

وبعد إعلان شركة مرسيدس عزمها العودة للإنتاج من داخل مصر انطلقت تصريحات من مسؤولين حكوميين بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرلمانيين وإعلاميين ورجال صناعة لوصف القرار بكونه شهادة ضمان للاقتصاد المصري ودلالة واضحة على تعافيه وانطلاقه للعالمية وخطوة على طريق مصر لتكون مركزا إقليميا لصناعة السيارات، على حد قول نائب برلماني.

فما معنى هذه الخطوة، وما دلالاتها؟ وهل تعكس حقيقة تحسن مناخ الاستثمار حسبما صرح السيسي، أم أن الأمر مرتبط بعوامل أخرى؟

خروج متوقع

أعلنت شركة دايملر أ.ج والشركة المصرية الألمانية "إي جي أي" (EGA) مطلع عام 2015 أن نشاط تجميع السيارات في السوق المحلي المصري سيتوقف بحلول مايو/أيار من نفس العام لعدم جدواه اقتصاديا، وباعت الشركة حصتها في الشركة المصرية الألمانية -وهي حصة أقلية- للشركة الوطنية للسيارات "ناتكو".

لكن الخبراء في مجال السيارات أرجعوا القرار إلى رفع التعريفة الجمركية على الشركة إلى 50%، وتلقي مرسيدس عروضا أخرى من الجزائر وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى اعتراض الشركة على المناخ الاستثماري حينها.

شركة مرسيدس كانت تنتج نحو أربعة آلاف سيارة منذ 1997 (رويترز)

مرسيدس الكاسب الأوحد

خبير اقتصادي -طلب عدم ذكر اسمه- قال لا بد أن نفرق بين مرسيدس قبل خروجها من مصر في 2015 وقرارها الصادر منذ أيام، فمرسيدس أغلقت كل ملفاتها الضريبية والتأمينية داخل مصر قبل أربعة أعوام، وكانت تعمل طبقا لقانون الاستثمار الذي فشل فشلا ذريعا في جذب الاستثمارات، وما يهلل له النظام والإعلام الآن هو لشركة ستبني مصنعا جديدا على محور تنمية إقليم قناة السويس طبقا لقانون بطبيعة خاصة.

وأضاف للجزيرة نت "لا نعرف على وجه الدقة ملامح الاتفاق الذي تم، ولا الإعفاءات أو المزايا التي حصلت عليها الشركة من الدولة".

وتساءل عن موقع الخبر من إعلان رئيس هيئة التصنيع العربية عبد المنعم التراس أن مصر في طريقها لإنتاج سيارة محلية.

وأبدى الخبير دهشته من هذا التهليل الذي يملأ وسائل الإعلام وتنطق به ألسنة المسؤولين بشأن أن القرار يعكس ثقة دولية في الاقتصاد المصري، فالشركة التي انسحبت من السوق المصري لارتفاع تكلفة التجميع بها -يقول المتحدث نفسه- لن تعود إلا إذا حصلت على مزايا مغرية وتسهيلات ضريبية وجمركية تجعل الشركة العملاقة تقرر العودة، خاصة أن مرسيدس لديها مصنع كبير بدولة جنوب أفريقيا.

للاستهلاك المحلي

وبالتأكيد ستكون الفائدة العظمى -حسب الخبير الاقتصادي- للشركة وليس للدولة، فالشركة ستنتج سياراتها المصنفة ضمن بند سيارات الرفاهية ولشرائح خاصة، وستعيد تصديرها إلى الخارج وتجني أرباحها لتذهب إلى الشركة الأم.

وتساءل: ما الذي ستجنيه الدولة من وراء كل هذا غير العمالة التي لن تزيد على خمسمئة عامل، دون أدنى استفادة من إنتاجها الطرازات الفارهة التي لا يقدر على شرائها الأغلبية الساحقة من المصريين الراغبين في اقتناء سيارات.

كما تساءل الخبير: هل يصح أن يدفع المصريون تكلفة تجهيز منطقة محور قناة السويس من مرافق وغيرها بقروض يدفعون فوائدها تثقل كاهل الاقتصاد المصري وكاهلهم ولا تستفيد منها غير الشركات الأجنبية، مؤكدا اعتقاده بأن كل هذه الضجة والتطبيل ما هما إلا للاستهلاك المحلي لا أكثر.