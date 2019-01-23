تراجع تكلفة دعم الوقود بمصر 15%

قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الأربعاء لرويترز إن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت نحو 43.5 مليار جنيه (2.42 مليار دولار) في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وبذلك تراجعت تكلفة دعم المواد البترولية نحو 14.7% مقارنة مع 51 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الماضية 2017-2018.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 90 مليار جنيه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الوزير المصري إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل/نيسان المقبل.

وتشير توقعات محللين ومؤسسات مالية إلى أن ربط بنزين 95 بالسعر العالمي هو البداية التي سيتبعها ربط باقي أنواع الوقود، مما يثير قلق العديدين.

واعتبر خبراء تنفيذ آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية "أخطر القرارات الاجتماعية التي تمس حياة المصريين".

ورفعت مصر في يونيو/حزيران الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6% في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا.