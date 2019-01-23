هل استفادت ماليزيا من الحرب التجارية بين الصين وأميركا؟

سامر علاوي-كوالالمبور

توقعت ماليزيا أن تكون أحد أبرز المستفيدين من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وأن تحتل الصين مرتبة الشريك التجاري الأكبر لها مستقبلا.

وقال بيان لأونغ كيان مينغ نائب وزير التجارة الخارجية في ماليزيا إن حجم التبادل التجاري مع الصين ارتفع بنسبة 8.5% في المدة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي مقارنة بالعام 2017، بل تفوقت الزيادة على النمو التجاري الماليزي العام الذي بلغ 6.2%.

"

الصين أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في القطاع الصناعي الماليزي

"

وفي المقابل تراجع حجم التجارة الماليزية مع الولايات المتحدة من 18.7% إلى 8.7% فقط، حسب بيان وزارة التجارة الخارجية الماليزية.

وبلغت استثمارات الصين في القطاع الصناعي الماليزي نحو 4 مليارات دولار في المدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لتصبح الصين أكبر مستثمر أجنبي في القطاع الصناعي الماليزي.

ولفت بيان وزارة التجارة الخارجية الماليزية إلى أن أكثر من 50% من استثمارات الشركات الصينية تدفقت على ماليزيا بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في مايو/أيار الماضي، أي بعد وصول تحالف الأمل الذي يقوده مهاتير محمد إلى السلطة.