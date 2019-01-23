 تعرف على العلامات التجارية الأغلى بالعالم

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تعرف على العلامات التجارية الأغلى بالعالم

أمازون أغلى علامة تجارية بالعالم بقيمة 188 مليار دولار (وكالة الأناضول)
أمازون أغلى علامة تجارية بالعالم بقيمة 188 مليار دولار (وكالة الأناضول)

تصدرت شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية الأميركية، قائمة مؤسسة براند فاينانس لأغلى خمسمئة علامة تجارية في العالم.

جاء ذلك في قائمة سنوية نشرتها براند فاينانس العالمية لتصنيف العلامات التجارية أمس الثلاثاء.

وتربعت أمازون على رأس القائمة بقيمة سوقية بلغت 188 مليار دولار بارتفاع سنوي بلغ 25%، في حين حلت شركة آبل في المرتبة الثانية بقيمة 154 مليارا بزيادة سنوية 5%.

وأظهرت المعطيات أن شركة غوغل جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية 143 مليار دولار، تلتها شركة مايكروسوفت بقيمة بلغت 120 مليارا.

ريادة لبنك قطر الوطني
شرق أوسطيا حافظت مجموعة بنك قطر الوطني على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2018، وفق براند فاينانس.

ووفقا لبيان ورد عن مجموعة بنك قطر الوطني اليوم، فقد ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة إلى 5.04 مليارات دولار مقارنة بـ 4.2 مليارات دولار في العام الماضي لتحقق نموا بنسبة 19%.

وقال المدير العام للاتصالات بالمجموعة المصرفية يوسف درويش إن هذا الإنجاز الجديد يعد بمثابة دليل حقيقي على الأداء القوي للمجموعة والنمو المتواصل لصافي الأرباح وقوة مركزها المالي.

وتعد براند فاينانس من كبرى المؤسسات حول العالم الرائدة في مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارات.

قائمة العشر الأغلى في العالم لعام 2019:

1- أمازون: 187.9 مليار دولار

2- آبل: 153.6 مليار دولار

3- غوغل: 142.8 مليار دولار

4- مايكروسفت: 119.6 مليار دولار

5- سامسونغ: 91.3 مليار دولار

6-  إي تي أند تي: 87 مليار دولار

7- فيسبوك: 83.2 مليار دولار

8- البنك التجاري والصناعي الصيني: 79.8 مليار دولار

9-  فيرايزون: 71.2 مليار دولار

10- بنك التعمير الصيني: 69.8 مليار دولار

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا),وكالة الأناضول,مواقع إلكترونية
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