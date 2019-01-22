خبراء: قرار قطر شراء السندات يعزز الثقة بالاقتصاد اللبناني

وسيم الزهيري-بيروت

وفي وقت ارتفعت فيه التحذيرات المحلية والدولية من الاتجاه نحو منزلقات خطيرة على الصعيد المالي بسبب الأزمة السياسية، آخرها خفض "موديز" التصنيف الائتماني للبنان جاء إعلان الحكومة القطرية اعتزامها شراء سندات حكومية لبنانية بقيمة نصف مليار دولار بمثابة مؤشر إيجابي مهم للواقع الاقتصادي اللبناني بشكل عام والأسواق المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هذا القرار يهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني، مؤكدا التزام بلاده الدائم بدعم لبنان في ظل التحديات الجمة التي يواجهها.

تعزيز الثقة بالإصدارات

اعتبر وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن اكتتاب قطر بسندات الخزينة يعزز الثقة بالإصدارات التي يقوم بها لبنان، وهو موضع تقدير، آملا أن يكون مقدمة لانخراط دول ومؤسسات أكثر في دعم لبنان.

وأضاف خليل في تغريدة عبر تويتر أن تقرير موديز يؤكد الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة لإطلاق عملية الإصلاح المالي، مضيفا أن الوضع المالي والنقدي يحافظ على استقراره واحتياجات الخزينة مؤمنة، وقادرة على الإيفاء بكل الالتزامات، ولا سيما الديون.

الخطوة القطرية رأى فيها الخبير الاقتصادي غازي وزني رسالة ثقة بلبنان وبقدرته على تسديد ديونه بشكل أساسي، واعتبر أن شراء السندات من شأنه أن يطمئن الأسواق المالية العالمية والمستثمرين والمودعين.

وقال وزني للجزيرة نت إن القرار القطري سيؤدي إلى زيادة التدفقات المالية إلى لبنان، الأمر الذي يعزز الاستقرار النقدي ويحسن ميزان المدفوعات.

ورأى أن من الفوائد المهمة لخطوة الحكومة القطرية أنها سندات ميسرة لناحية الفوائد والآجال، إضافة إلى أنها سندات لتمويل الدين العام بشروط ميسرة وليس زيادته.

وزير الخارجية القطري أكد التزام بلاده الدائم بدعم لبنان (رويترز)