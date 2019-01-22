القبطان.. دليل المستثمرين العرب في الصين

أحمد سمير-القاهرة

فقد قرر أن يشارك الجميع تجربته الاستثمارية هناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليبث عددا من الفيديوهات المتخصصة عن الاستثمار في الصين بهدف مساعدة المتعاملين الجدد في السوق الصيني على تفادي أي خسارة مالية متوقعة.

الصعوبات تصنع الإصرار

الجزيرة نت تواصلت مع هيثم طلحة (42 سنة) خريج كلية الألسن جامعة عين شمس سنة 2000 الذي بدأ حياته العملية في مجال السياحة، وبعد سنوات التحق بالعمل في إحدى الشركات العاملة في مجال الشحن الدولي واللوجستيات، ثم تركها لتأسيس شركته الخاصة عام 2009.

يقول هيثم طلحة للجزيرة نت "لم يمض عامان حتى حدثت ثورة يناير 2011 في مصر، مما أدى إلى حالة من عدم استقرار السوق الداخلي فبدأت أفكر في البحث عن فرص استثمارية بالخارج من خلال دراستي للأسواق العالمية".

ويتابع " كان الأقرب لي الدول الأوروبية لكني اكتشفت أنه رغم الفرص الكبيرة فيها إلا أن هناك صعوبة في الحصول عليها لمن هم في بداية الطريق، أما أميركا فتكلفة الاستثمار فيها كبيرة جدا، وكندا رغم أنها دولة حديثة إلا أنها قليلة الفرص".

وأوضح رائد الأعمال المصري أنه بعد دراسة لمدة عامين وجد أن الدولة الأنسب له هي الصين صاحبة الاستثمار الأكبر في مصر بمجال الشحن الدولي، وفق قوله.