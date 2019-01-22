مؤسسات دولية: الاقتصاد العالمي 2019 رهين للحرب التجارية

توقعت الأمم المتحدة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% خلال هذا العام مقارنة بـ3.1% العام الماضي، كما خفض صندوق النقد توقعاته أيضا بسبب الحرب التجارية بين أميركا والصين بجانب ضعف أداء أوروبا.

وأطلقت الأمم المتحدة تقريرا في جنيف يرصد التوقعات الاقتصادية السنوية بعنوان الحالة الاقتصادية في العالم واحتمالاتها.

ونبه مدير شعبة العولمة وإستراتيجيات التنمية لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريتشارد رايت إلى هشاشة النمو بسبب الضبابية والمخاطر.

وقال "لم نتخلص من تداعيات الأزمة المالية في 2008-2009، ما زلنا في وضع جديد غير معتاد".

وأشار إلى تداعيات النزاعات التجارية على النمو، وتباطؤ النمو في ألمانيا والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن أكثر من سبعمئة مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

كما قال كبير الاقتصاديين في منظمة الأمم المتحدة إليوت هاريس إن النزاعات التجارية تظهر فقدان التأييد للمقاربات المتعددة الأطراف، وتهدد إمكانيات التصدي عالميا لصدمات اقتصادية محتملة في المستقبل.

ماذا قال صندوق النقد؟

من جهته، قال صندوق النقد الدولي إن عدم تهدئة التوترات التجارية ربما تساهم في مزيد من زعزعة الاستقرار للاقتصاد العالمي المتباطئ.

وفي ثاني خفض له خلال ثلاثة أشهر أشار الصندوق إلى تباطؤ أكثر من المتوقع في اقتصاد الصين واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدون اتفاق" باعتبارهما من المخاطر التي تهدد توقعاته، وقال إن ذلك ربما يزيد حدة الاضطرابات في الأسواق المالية.