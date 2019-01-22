البرلمان العراقي يحقق في هدر إيرادات النفط‎

أعلنت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء استضافة علاء الياسري المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" (حكومية)، لبحث مخالفات تتسبب في هدر 14 مليون دولار شهريا.

وقال عضو لجنة النفط عدي عواد خلال مؤتمر صحفي في مقر البرلمان "تمت اليوم استضافة المدير العام لشركة سومو وعدد من رؤساء الأقسام بالشركة، وتم طرح جميع المخالفات والأدلة التي تثبت الهدر الكبير في المال العام".

وأضاف أن الإجابات كانت غير دقيقة ومتخبطة، وشكلت دليلا على عدم وجود الانضباط والتخطيط في أعلى سلطة نفطية بالعراق، وهي مسؤولة عن تصدير 98% من صادرات البلاد النفطية.

واعتبر عواد أنه تم تقدير خسائر العراق بسبب خلط النفط الأسود مع النفط الخام بنحو تسعة ملايين دولار شهريا، كما أن هناك خسائر أخرى تقدر بخمسة ملايين دولار شهريا بسبب سوء الإدارة والتخطيط.

وقال إن اللجنة ستوصي بإقالة جميع الذين تورطوا في سوء الإدارة بالشركة.

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري طالب 13 برلمانيا عراقيا باستدعاء مدير "سومو" لمساءلته عن مخالفات وتجاوزات تسببت في هدر المال العام.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يوميا.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط، بنسبة تصل لنحو 97%.