 وزير: مصر تطور مصافي بـ9 مليارات دولار

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وزير: مصر تطور مصافي بـ9 مليارات دولار

الملا أكد أن الهدف من تطوير المصافي هو زيادة الإنتاج المحلي إلى 41 مليون طن سنويا (رويترز)
الملا أكد أن الهدف من تطوير المصافي هو زيادة الإنتاج المحلي إلى 41 مليون طن سنويا (رويترز)

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تعمل على تطوير ست مصافي تكرير خلال السنوات الأربع المقبلة بتكلفة تسعة مليارات دولار لزيادة الإنتاج المحلي.

ولم يخض الوزير المصري الذي كان يتحدث خلال مؤتمر في ساعة متأخرة أمس الأحد، في تفاصيل بشأن توفير الاعتمادات المالية للتطوير.

وأضاف الملا أن الهدف من التطوير هو زيادة الإنتاج المحلي من المواد النفطية إلى 41 مليون طن سنويا، وفق وكالة رويترز.

وتحدث الوزير في اجتماع للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة.

وأكد أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات الجاري دراسة تنفيذها حاليا، وبتكلفة 8.5 مليارات دولار.

وتملك مصر ثماني مصاف لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تبلغ 38 مليون طن سنويا.

المصدر : وكالات
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