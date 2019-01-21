هجرة المقيمين تلحق الضرر بالمراعي السعودية

انخفضت أرباح شركة المراعي السعودية 28% في الربع الأخير من العام 2018، وعزت الشركة تراجع أدائها المالي إلى تأثيرات ضريبة القيمة المضافة، وانخفاض أعداد المقيمين، وتأثر مبيعات التصدير.

وحققت المراعي -أكبر شركة ألبان خليجية- صافي أرباح بلغ 367 مليون ريال (97.9 مليون دولار) في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، مقابل 513 مليون ريال في الربع المماثل من العام المنصرم.

وأرباح الربع الأخير من العام 2018 هي الأضعف منذ نهاية مارس/آذار المنصرم.

وبلغت الأرباح السنوية للشركة ملياري ريال في 2018، مقابل 2.18 مليار ريال في العام 2017، بانخفاض 8%.

وتراجعت إيرادات الشركة لسنة كاملة من 13.9 مليار ريال في 2017 إلى 13.7 مليار ريال في العام المنصرم.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى انخفاض مبيعات التصدير، وانكماش السوق، وارتفاع تكاليف استيراد الأعلاف بعد توقف زراعتها في السعودية.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية (تداول) "خلال عام 2018 تأثر أداء الشركة بظروف اقتصادية صعبة نشأت من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي أدت إلى نشوء سلوك استهلاكي متحفظ وأحدثت اضطرابا في قنوات التجارة التقليدية وارتفاعا في تكاليف الأيدي العاملة والطاقة".

وأضافت "شهد العام انخفاضا كبيرا في قاعدة المستهلكين نتيجة انخفاض أعداد المقيمين".

ولفتت الشركة إلى أن إيراداتها للربع الرابع من العام الماضي تراجعت في السعودية بـ3.4%، وفي منطقة الخليج بـ0.5% تقريبا.

وخسرت المراعي السوق القطرية بسبب الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو/حزيران 2017.

وتأثر أداء سهم المراعي بنتائج الشركة، حيث هوى في تعاملات أمس في البورصة السعودية بـ6%، وافتتح السهم تداولاته الصباحية اليوم على انخفاض بنحو 0.8%.