قطر تستثمر نصف مليار دولار بالسندات الحكومية اللبنانية

نقلت وكالة الأنباء القطرية عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن دولة قطر تعتزم شراء سندات حكومية لبنانية بقيمة نصف مليار دولار.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن هذا القرار يهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني، وتابع أن "دولة قطر كانت دائما ملتزمة بدعم الأشقاء اللبنانيين في ظل التحديات الجمة التي يواجهونها".

وعبّر عن أمنياته بأن "يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته، فالمنطقة بحاجة إلى لبنان قوي ومزدهر".

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن القرار القطري جاء بعد لقاء جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك أثناء زيارة الأمير إلى لبنان على رأس وفد بلاده في مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وشهدت السندات اللبنانية السيادية المقومة بالدولار موجة بيع قبل أكثر من أسبوع، نتيجة مخاوف من احتمال إعادة هيكلة الدين العام للبنان، وهو ما نفته الحكومة لاحقا.

يُذكر أن الدين العام اللبناني واحد من أكبر المعدلات في العالم، وتصل نسبته إلى 150% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال مراسل الجزيرة جوني طانيوس إن الخطوة القطرية لاقت ترحيبا من الجانب اللبناني الرسمي ومن المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن الخطوة القطرية تأتي في وقت تعيش فيه لبنان أوضاعا اقتصادية صعبة، حيث تسعى لخفض كلفة الدين العام.

ونقل عن محللين قولهم إن الخطوة تشكل حافزا وجرعة دعم للبنان باتجاه الأسواق العالمية، كما تعيد الثقة في اقتصاد البلاد ومناخ الاستثمار فيه.