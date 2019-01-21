"المْلاوي".. أكلة شعبية أزعجت وزيرا تونسيا

مجدي السعيدي-تونس

تجمع نجوى أغراضها داخل حقيبة بالية وتغادر مسرعة منزلها الواقع في الضواحي الغربية للعاصمة تونس، تصحبها ابنتها سارة نحو محطة الحافلات، حيث تتوجهان يوميا مع ساعات الصباح الأولى إلى منطقة "الباساج" في قلب العاصمة، حيث يقع محل الأكلات الخفيفة الذي تعدان فيه أكلات "الملاوي" وسندويش "الطابونة" و"الشاباتي" وتبيعانها للمارة.

تصل الأم وابنتها إلى محل "الملاوي"، وهي فطيرة يتم إعدادها من دقيق القمح بعد عجنه وتخميره ومزجه بزيت الزيتون، ثم تخبز على نار حامية بعد حشوها بالبيض أو الجبن أو الدجاج. وتتصدر الدكان الضيق واجهة وضعت عليها صاحبته قوارير المشروبات الغازية وأوعية تحمل سلطة وجبنا وبيضا وغيرها من المواد الغذائية.

تشرع المرأتان في تجهيز كويرات الملاوي، وانتظار الزبائن الذين يختلفون إلى مثل هذه المحلات لتناول معروضاته مستغلين الثمن الزهيد للفطائر وسندويشات الملاوي، مقارنة بالأثمان الباهظة لمثل هذه المأكولات في المحلات والمطاعم الكبرى.