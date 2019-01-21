بعد استئناف ضخه من مصر.. هل يحتاج الأردن الغاز الإسرائيلي؟

هديل الروابدة-عمّان

بعد طول انتظار، وقع الأردن ومصر في القاهرة الأحد الماضي رسميا اتفاقيات تزويد المملكة بنحو 50% من احتياجات النظام الكهربائي الأردني من الغاز الطبيعي المصري للعام الجاري.



الاتفاقيات التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية مع شركتي "أي غاز" المصرية و"فجر" الأردنية المصرية، تتضمن تعديلات على اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين.



وتنص على كميات الغاز التي تصدرها مصر إلى الأردن، والتي تعادل نصف احتياجات النظام الكهربائي في المملكة، وفق تصريحات وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي لصحف محلية.



وقالت الوزيرة عقب توقيع الاتفاقيات، إن باقي احتياجات النظام الكهربائي الأردني سيتم تلبيتها من خلال شركة "شل" العالمية التي تزود المملكة بالغاز المسال عبر ميناء العقبة، ومن مصادر الطاقة المحلية.







الغاز الإسرائيلي

غير أن صمت الوزيرة زواتي عن "اتفاقية الغاز الإسرائيلي" التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط في سبتمبر/أيلول 2016، والتي لا تزال بنودها طي الكتمان حتى اللحظة، فتح باب التندر على مصراعيه عن الحاجة الفعلية للغاز الإسرائيلي، خاصة مع استئناف ضخ الغاز المصري.





الاتفاقية المثيرة للجدل تنص على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الواقع على بُعد خمسين ميلاً من شاطئ حيفا في البحر الأبيض المتوسط، بتكلفة تبلغ عشرة مليارات دولار، لمدة 15 عاما، نظير تزويد الأردن بثلاثمئة مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من العام 2019.







عضو لجنة الطاقة البرلمانية النائب موسى هنطش اعتبر في حديثه للجزيرة نت أن الاستمرار بهذه الاتفاقية رهن الاقتصاد الأردني ومستقبله للعدو الصهيوني، بحسب وصفه.