العسل الطبيعي بعُمان.. المعارض ملجأ العاملين بعد تراجع الإنتاج

أظهرت إحصائيات وزارة الزراعة العمانية تراجع الإنتاج المحلي من العسل الطبيعي خلال العامين الماضيين نتيجة قلة الأمطار والمراعي، ويستغل منتجو العسل المعارض والأسواق لتسويق إنتاجهم محليا.

ويمثل انخفاض العام الماضي ما يزيد على 19% مقارنة بعام 2016، ورغم الإنتاج الضئيل فإن وزارة الزراعة حرصت على تنظيم سوق العسل الذي يعقد كل ستة شهور، وعرضت في السوق ثلاثة أطنان من العسل بمشاركة 32 نحالا.

ويحظى العسل العماني بشهرة عالمية لجودته العالية، لكن ارتفاع سعره وشح المعروض منه يبقيان التحدي الأكبر.