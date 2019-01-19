هل يكون منتدى غاز شرق المتوسط جسر إسرائيل للخليج؟

محمود صديق-القاهرة

أعلن وزراء الطاقة بسبع دول الاثنين الماضي قيام "منتدى غاز شرق المتوسط"، بهدف إنشاء سوق إقليمية للغاز، وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية. فكيف حصل ذلك؟ وما تداعياته؟

منذ أكثر من عام، وبالتحديد في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2017، التقى وزراء الطاقة من أربع دول: إيطاليا، وقبرص، واليونان، وإسرائيل (الدول غير العربية بالمنتدى) لدراسة اقتراح طموح لمشروع خط أنابيب عبر قاع البحر الأبيض المتوسط تقارب تكلفته 7.4 مليارات دولار، ويستغرق بناؤه أكثر من ست سنوات.

لكن المجتمعين وجدوا أن العقبة الرئيسية تتمثل في تركيا التي لن تسمح بمرور خط أنابيب عبر قبرص أو في قاع البحر من خلال منطقتها الاقتصادية الحصرية بسبب عدم وجود حل لتقسيم الجزيرة المتنازع عليها منذ عام 1974.

وقبل نحو ثلاثة أشهر، وقّع وزير الطاقة المصري ونظيره القبرصي خلال اجتماع بالعاصمة نيقوسيا اتفاقا حكوميا لإنشاء خط أنابيب تحت البحر يربط حقل "أفروديت" البحري للغاز الطبيعي بمصنع إسالة مصري.

وجاء الدعم الأوروبي لتلك الخطوة سريعا عبر تأكيد شارلوت برونوفيل ممثلة المفوضية الأوربية دعم الاتحاد الأوروبي بقوة لتلك الاتفاقية كمساهمة قوية لتنويع مصادر القارة العجوز من الغاز.

فرصة لإسرائيل

ورأت الولايات المتحدة أن التعاون على صعيد الغاز الطبيعي يعود بالفائدة على حلفاء أميركا –التي تريد تحدي هيمنة الغاز الروسي- وأن إدماج إسرائيل في اتفاقات غاز شبيهة يعد الآن أكثر جدوى بكثير من مبادرات السلام التي تتصدر العناوين لأسابيع، وربما لشهور وتنتهي للاشيء.

ومن وجهة نظر مالية خالصة، تفضل شركة نوبل إنرجي الأميركية -التي تمتلك الحصة الأكبر (نحو 40%) في حقل "ليفياثان"- إسالة الغاز لتصديره بدل بيعه في السوق المحلي والانضمام إلى خط الدائنين الطويل في مصر، حسب تقرير نشره سايمون هندرسون" مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.

ويعتقد هندرسون أن اكتشاف إسرائيل حقل "ليفياثان"، الذي يبعد عن شواطئ ميناء دمياط المصري نحو 130 كيلومترا، وتقدر احتياطاته بـ 22 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى حقل تمار الذي يحوي 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز؛ جعل إسرائيل تطمح إلى تصدير الفائض إذا تم إنتاج الغاز بكميات أكبر.

ويبقى أفضل خيار لها على الأرض هو مصر، وتساعدها في ذلك الاتصالات العسكرية والاستخباراتية الوطيدة بين البلدين منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، على حد هندرسون.

كل هذه المعطيات ربما مثلت دافعا قويا –مع دوافع أخرى- للدول السبع كي تسير في اتجاه تدشين المنتدى المعلن عنه، لكن لماذا تم اختيار القاهرة مقرا للمنتدى؟

محورية مصر

بالإضافة إلى موقع مصر المتميز جغرافيا، فإنها تمتلك أوراق لعب سياسية تعزز رغبتها في أن تصبح سوقا إقليمية للطاقة بالشرق الأوسط، وتمكنها من لعب دور محوري في منتدى غاز شرق المتوسط؛ وأبرزها أنها تمثل–بحكم اتفاقات وعلاقات وطيدة مع تل أبيب الآن- جسر التطبيع الأول الذي تعبر عليه إسرائيل إلى الوطن العربي، خاصة الخليج، في ظل أجواء بالسعودية والإمارات يعتبرها المحللون الأنسب لإحلال السلام الذي تحلم به إسرائيل منذ سبعين عاما.

بل إن تقريرا آخر لهندرسون نشره معهد واشنطن أشار إلى إبلاغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح المراسلين الصحفيين أواخر عام 2017 بأنه مهتم باستبدال النفط بغاز البحر المتوسط كوقود لتوليد الطاقة، وهو ما فهم منه هندرسون أن الغاز الإسرائيلي ربما يصل –يوما ما- إلى السعودية من خلال غاز "مسال صنع بمصر".