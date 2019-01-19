مسؤول إيراني: نصف طائرات الركاب بالبلاد مهترئة

قال عضو لجنة التنمية بالبرلمان الإيراني ماجد كيانبور إن نصف طائرات الركاب في البلاد مهترئة، داعيا إلى تحديث أسطول الطائرات.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم السبت أن إيران لن تستطيع شراء طائرات من شركتي بوينغ وأيرباص بسبب العقوبات الأميركية، وتحدث عن إمكانية استيراد طائرات من روسيا وأوكرانيا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" طلبت مئتي طائرة ركاب، من بينها مئة من إيرباص وثمانين من بوينغ.

وأفاد كيانبور في تصريحات نقلتها وكالة الطلبة الإيرانيين للأنباء، بأن بلاده ترغب بشراء طائرات من روسيا، إلا أن بعض شركات الطيران هناك لديها شراكة مع شركات أميركية، مما يجعل استيراد طائرات من موسكو غير ممكن.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرًا عن أسماء أكثر من سبعمئة شخص ومؤسسة وطائرة وسفينة دخلت في إطار العقوبات الأميركية في الحزمة الثانية من العقوبات على طهران.