 مسؤول إيراني: نصف طائرات الركاب بالبلاد مهترئة

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

البث الحي
ابحث

مسؤول إيراني: نصف طائرات الركاب بالبلاد مهترئة

بسبب العقوبات الأميركية لا تستطيع إيران شراء طائرات من بوينغ وإيرباص (رويترز)
بسبب العقوبات الأميركية لا تستطيع إيران شراء طائرات من بوينغ وإيرباص (رويترز)

قال عضو لجنة التنمية بالبرلمان الإيراني ماجد كيانبور إن نصف طائرات الركاب في البلاد مهترئة، داعيا إلى تحديث أسطول الطائرات.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم السبت أن إيران لن تستطيع شراء طائرات من شركتي بوينغ وأيرباص بسبب العقوبات الأميركية، وتحدث عن إمكانية استيراد طائرات من روسيا وأوكرانيا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" طلبت مئتي طائرة ركاب، من بينها مئة من إيرباص وثمانين من بوينغ.

وأفاد كيانبور في تصريحات نقلتها وكالة الطلبة الإيرانيين للأنباء، بأن بلاده ترغب بشراء طائرات من روسيا، إلا أن بعض شركات الطيران هناك لديها شراكة مع شركات أميركية، مما يجعل استيراد طائرات من موسكو غير ممكن.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرًا عن أسماء أكثر من سبعمئة شخص ومؤسسة وطائرة وسفينة دخلت في إطار العقوبات الأميركية في الحزمة الثانية من العقوبات على طهران.

المصدر : وكالة الأناضول
كلمات مفتاحية:
متعلقات
إلغاء تراخيص بوينغ وإيرباص لبيع الطائرات إلى إيران
إيران تتسلم أولى طائرات إيرباص بعد الاتفاق النووي
إيران توقع صفقة بوينغ بـ16.6 مليار دولار
إيران تشتري 100 طائرة من إيرباص
أهم الأخبار
المزيد من الاقتصاد
كيف يحمي أثرياء الصين أموالهم؟
هل يكون منتدى غاز شرق المتوسط جسر إسرائيل للخليج؟
القطاع العقاري يسيطر على معرض إكسبو تركيا في قطر
العالم يعج بالنفط والغاز.. اكتشافات تضيء مستقبل قطاع الطاقة