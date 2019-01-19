ترامب: هناك إمكانية جيدة للغاية لإبرام اتفاق مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن تقدما يتحقق صوب اتفاق تجارة مع الصين، ونفى أن يكون بصدد دراسة إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.

وقال ترامب للصحفيين إن "الأمور تمضي على نحو جيد جدا مع الصين فيما يتعلق بالتجارة".

وأضاف أنه رأى بعض "التقارير الكاذبة" التي تشير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية سيتم إلغاؤها، وفق وصفه.

وتابع "إذا أبرمنا اتفاقا، فبالتأكيد لن تكون لدينا عقوبات، وإذا لم نبرم اتفاقا ستكون لدينا عقوبات. عقدنا بالفعل عددا استثنائيا جدا من الاجتماعات، وهناك إمكانية جيدة للغاية لإبرام اتفاق مع الصين. الأمر يمضي جيدا".

وأمس الجمعة قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو إن المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن حققت تقدما، لكنه أوضح أنه لم يتمّ حل أي شيء حتى الآن.

وأضاف "لا يوجد شيء على الورق، لا يوجد عقد"، نافيا بذلك تقارير صحافية كانت أشارت إلى وجود اتفاق.

ومن المقرر أن يزور ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني الولايات المتحدة يومي 30 و31 يناير/كانون الثاني الجاري لعقد الجولة القادمة من المحادثات مع واشنطن.

وتأتي زيارة ليو بعد مفاوضات على مستويات أقل عقدت في بكين الأسبوع الماضي سعيا لتسوية الخلاف التجاري المرير بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الثاني من مارس/آذار المقبل، وهو الموعد الذي حددته إدارة الرئيس ترامب لزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وفرضت إدارة ترامب رسوما على واردات السلع القادمة من الصين للضغط على بكين للاستجابة إلى قائمة طويلة من المطالب التي قد تعيد كتابة شروط التجارة بين البلدين.

وتشمل المطالب تغيير سياسات الصين بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والدعم الصناعي، فضلا عن قيود تجارية أخرى.