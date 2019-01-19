القطاع العقاري يسيطر على معرض إكسبو تركيا في قطر

تأتي سيطرة القطاع العقاري على المعرض في ظل السعي التركي لجذب رؤوس أموال أجنبية، خاصة بعد الأزمة التي لحقت بالليرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الدعم القطري المتصاعد للحليف الإستراتيجي، والرغبة الشعبية القطرية في دعم تركيا بعد وقوفها إلى جوار الدوحة منذ اندلاع أزمة الحصار.

ويهدف معرض إكسبو إلى تعزيز مكانة قطر وتركيا كمحاور إقليمية للتعاون الاقتصادي، من خلال إنشاء قواعد للاستثمار المشترك وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.

وشمل برنامج المعرض عقد لقاءات واجتماعات ثنائية، بهدف توطيد علاقات الشراكة التجارية بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، فضلا عن إتاحة الفرصة لرجال الأعمال القطريين والشركات القطرية للاطلاع على مختلف الصناعات التركية، خاصة في ظل انضمام شركات متخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبرمجة وتقنية المعلومات.