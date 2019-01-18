العالم يعج بالنفط والغاز.. اكتشافات تضيء مستقبل قطاع الطاقة

قال موقع كونتربوينت الليبرالي الفرنسي إن هناك وفرة من الغاز والنفط في مناطق عديدة بالعالم، خاصة في الدول النشطة التي تستثمر للعثور عليهما، وفي مقدمة هذه الدول، الولايات المتحدة الأميركية. وتساءل الموقع في تقرير للكاتب ميشيل غاي لماذا لا يسلط الضوء على عمليات العثور على الغاز والنفط؟ وعما إذا كان من الخطأ سياسيا إثارة هذا الموضوع.

يقول ميشيل غاي إن ولاية تكساس الأميركية مليئة بالنفط والغاز الصخري إلى درجة أن خطوط الأنابيب الحالية أضحت مشبعة، مما يجعل من الضرورة إحراق الغاز أو تبديده.

ويضيف أن تكساس مضطرة لخفض الإنتاج إلى حين إيجاد طريقة جديدة لنقله، لأنه من المستحيل تصدير الكميات المستخرجة.

ويشير الكاتب إلى وجود مشاريع لنقل الغاز إلى خليج المكسيك لتسييله، ومن ثم تصديره بواسطة سفن نقل خاصة.

الموقع الفرنسي قال إن الولايات المتحدة تجاوزت روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج للنفط الخام في عام 2018، حسب وكالة الطاقة الأميركية، إذ ارتفع الإنتاج إلى 10.4 مليون برميل لليوم في عام 2018، وسيزيد إلى 11.5 برميل لليوم عام 2019.