 "فلاي دبي" تسعى لقرض بـ300 مليون دولار

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"فلاي دبي" تسعى لقرض بـ300 مليون دولار

فلاي دبي تكبدت خسائر تجاوزت 86 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي (رويترز)
فلاي دبي تكبدت خسائر تجاوزت 86 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي (رويترز)

قالت مصادر مطلعة إن شركة فلاي دبي المملوكة للحكومة خاطبت البنوك بشأن قرض قيمته ثلاثمئة مليون دولار، وفق ما أوردت رويترز.

يأتي ذلك في وقت تكبدت فيه الشركة خسائر نصف سنوية تجاوزت ثمانين مليون دولار.

وذكرت المصادر أن تسهيل الدين ضروري لسداد مدفوعات مقدمة من ثمن طائرات قبل تسلمها.

وقالت متحدثة باسم فلاي دبي "ننظر دائما في سبل زيادة تنويع مصادر تمويلنا".

وفرض ارتفاع أسعار الوقود ضغوطا على التكاليف التشغيلية لشركة فلاي دبي العام الماضي.

وفي النصف الأول من 2018 أعلنت الشركة تكبدها خسائر صافية بقيمة 316.8 مليون درهم (86.26 مليون دولار) مقابل خسارة 142.5 مليون دولار قبل عام.

ووفق المسؤولين، تواجه الشركة بيئة صعبة للأعمال، وألغت رحلاتها إلى عدد من الوجهات إلى جانب تعليق الرحلات لوجهات أخرى.

المصدر : رويترز
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