الأزمة التجارية بين أميركا والصين.. هل تنفرج؟

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أن كبير المفاوضين الصينيين للتجارة ليو هي سيتوجه إلى الولايات المتحدة يومي 30 و31 يناير/كانون الثاني الحالي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين بشأن تطورات الحرب التجارية القائمة بين البلدين.

وتأتي الزيارة قبل شهر من موعد انتهاء الهدنة في النزاع التجاري الصيني الأميركي الذي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيفرض بعده رسوما جمركية عقابية على منتجات صينية.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ إن ليو هي نائب رئيس الوزراء والمسؤولين الأميركيين "سيجرون مفاوضات بشأن قضايا تجارية واقتصادية وسيعملون معا للدفاع قدما باتجاه تطبيق الاتفاق" الذي توصل إليه الرئيسان شي جين بينغ ودونالد ترامب في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان مفاوضون صينيون وأميركيون برتب أقل التقوا في وقت سابق خلال الشهر الجاري في بكين.

وأضاف الناطق أن ليو هي سيتوجه إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين وممثل التجارة روبرت لايتهايزر.

وكان ترامب ونظيره شي جين بينغ اتفقا في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي على "هدنة" في الحرب التجارية بين بلديهما لمدة تسعين يوما.

وإذا أخفق الطرفان في التوصل إلى اتفاق بحلول مارس/آذار المقبل يمكن أن يتم زيادة الرسوم على واردات صينية للسوق الأميركية بقيمة مئتي مليار دولار من 10 % حاليا إلى 25%.