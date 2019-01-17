مسؤول: مليارا دولار التبادل التجاري بين قطر وتركيا في 2018

توقع عثمان دينشباش نائب وزير المالية التركي أن تكون التجارة بين قطر وتركيا قد بلغت ملياري دولار في 2018 بزيادة نسبتها 54% مقارنة مع العام 2017، في حين يطمح القطاع الخاص في تركيا وقطر إلى القطاع الخاص في رفع هذا الرقم إلى خمسة مليارات دولار في المستقبل.

وقال عثمان دينشباش في تصريحات أدلى بها في معرض تجاري تركي بدأ في الدوحة أمس الأربعاء إن قطر من أسرع المناطق نموا فيما يتعلق بالتجارة مع تركيا في 2018.

وافتتح في العاصمة القطرية الدوحة معرض "إكسبو تركيا" بمشاركة أكثر من 120 شركة تركية من مختلف القطاعات.

وتكتسب النسخة الثالثة للمعرض أهمية هذا العام بانضمام شركات متخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبرمجة وتقنية المعلومات.

وتعهدت قطر العام الماضي بحزمة قيمتها 15 مليار دولار من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا تشمل مبادلة عملة بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار لدعم الليرة المتعثرة.

وقال دينشباش إن "جزءا من الخمسة عشر مليار دولار" قد وصل.

وذكر مسؤول تجاري تركي أن حجم التجارة بين قطر وتركيا في الأشهر العشرة الأولى في 2018 -وهي أحدث بيانات متاحة- بلغ في المجمل 1.7 مليار دولار، وهو ما يفوق الرقم البالغ 1.3 مليار دولار في 2017 بأكملها.

وتشمل التجارة بين البلدين سلعا غذائية ومواد بناء تركية لقطر والغاز الطبيعي المسال والألومنيوم من الدوحة إلى أنقرة.

من جانبه، قال ممثل رئاسة جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، غزوان المصري، إن الجانبين في القطاع الخاص التركي والقطري يطمحان إلى رفع حجم المبادلات التجارية بينهما إلى خمسة مليارات دولار.

ويسعى القطاع الخاص في البلدين إلى زيادة الاستثمارات البينية، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركات التركية في قطر 16 مليار دولار، في حين تبلغ الاستثمارات القطرية في تركيا عشرين مليار دولار.