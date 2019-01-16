مصر.. 1.2 مليار دولار من بنك صيني لتمويل قطار للعاصمة الإدارية

قال وزير النقل المصري هشام عرفات -اليوم الأربعاء- إن بلاده وقعت اتفاقا نهائيا مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 1.2 مليار دولار، لتمويل قطار كهربائي بين مدينة العاشر من رمضان الصناعية والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الوزير أن فائدة القرض تبلغ 1.8%، مع فترة سماح تبلغ خمس سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 461 مليون دولار من التمويل للإنشاءات و739 مليون دولار للوحدات المتحركة.

وأوضح أن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية المتوقع استكمالها خلال عامين، وذكر أن طول خط القطار سيبلغ 68 كيلومترا.

وتهدف العاصمة الإدارية الجديدة التي جرى الإعلان عنها في مارس/آذار 2015، إلى تخفيف الزحام في القاهرة، وستضم وزارات حكومية ومطارا.