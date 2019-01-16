هل تبيع مصر خطوطها الحديدية؟

فقد أعلن مساعد وزير النقل أن وزارته ستستعين بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكة الحديد خلال المدة المقبلة، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع، بعدها تنتقل لقطارات نقل الركاب.

وكشف رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية عن خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي تُقدر بنحو 10 مليارات جنيه (558.4 مليون دولار) بنهاية السنة المالية 2017-2018، مما يمثل نسبة 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 16 هيئة، وهو ما دفع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قبل أيام إلى التوصية بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة هذه الخسائر.

تعديل القانون

وفي فبراير/شباط الماضي، أقر البرلمان المصري تعديلات على قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر لينص على إشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة قطاع السكك الحديد، وهو ما عدّه مراقبون وقتئذ تمهيدا لخصخصة هذا القطاع.

ويبدو أن خطوات الحكومة والبرلمان جاءت كمظلة لتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن قبل عامين عن تدشين المشروع القومي لتطوير السكك الحديد، لكنه عاد وأكد -قبل أيام من التعديل البرلماني على قانون هيئة السكك الحديد- رفضه تحمل الدولة تكاليف تطوير السكك الحديد.

واعتبر أن ما سينفق على تطوير السكك الحديد بلا جدوى في ظل ضعف المرفق وقلة إيراداته، مفضلا وضع هذه المبالغ في البنك لتدرّ أرباحا من الفوائد.