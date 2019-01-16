العقارات والبنوك تدفع بورصتي دبي وأبو ظبي للأسفل

خسرت بورصتا دبي وأبو ظبي في نهاية تعاملات أمس بضغط من أداء أسهم قطاعي العقارات والبنوك.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.5% ليقفل عند مستوى 2491 نقطة، متأثرا بتراجع سهم داماك العقارية 9.8%، بعدما خفض بنك أوف أميركا ميريل لينش تقييمه لسهم داماك.

وقال البنك في مذكرة بحثية إنه خفض توقعاته أيضا لربحية سهم داماك في الفترة من 2018 إلى 2020 بنحو 47% في المتوسط، وعزا ذلك إلى ضعف المبيعات المحجوزة وهامش الربح الإجمالي.

وأضاف أن داماك ستواجه على الأرجح ضغوطا من ضعف سوق العقارات، والديون المستقبلية، ومدفوعات الأراضي، متوقعا أن تخفض الشركة توزيع الأرباح إلى 0.05 درهم للسهم، من 0.15 درهم للسهم حاليا.

كما هبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصرف في دبي 2.1%، بينما تراجع سهم إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة 1.5%.

وتراجعت أسهم 24 شركة من أصل 34 شركة تم تداولها أمس.

وفي السياق تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.3% عند مستوى 4983، ليتوقف صعود استمر أربع جلسات.

وانخفض سهم الدار العقارية 2%، بينما هبط سهم بنك أبو ظبي الأول 0.7%.