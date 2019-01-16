تركيا.. ارتفاع مبيعات العقارات للأجانب والعراقيون بالمقدمة

ارتفعت مبيعات قطاع العقارات في تركيا من الشقق السكنية لفائدة الأجانب العام الماضي بنسبة 78.4% مقارنة بالعام الذي قبله، وجاء العراقيون في المقدمة ثم الإيرانيون فالسعوديون.

وبحسب إحصائية جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء التركية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الشقق السكنية المُباعة للأجانب العام الماضي 39 ألفا و663 شقة.

وجاءت مدينة إسطنبول على رأس الولايات التركية الأكثر بيعا للمنازل لفائدة الأجانب بـ 14 ألفا و270 شقة سكنية، تلتها أنطاليا بـ7 آلاف و938 شقة، ومدينة بورصة ثالثا بألفين و720، والعاصمة أنقرة رابعا بألفين و133 منزلا.

وتصدر العراقيون قائمة الأجانب الذين اشتروا منازل من تركيا خلال العام الماضي، إذ بلغ عدد المنازل المباعة لهم 8 آلاف و205 منازل.

وجاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بـ3 آلاف و652 شقة، والسعوديون ثالثا بألفين و718، والروس رابعا بألفين و297، والكويتيون خامسا بألفين و199 منزلا.