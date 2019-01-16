بعد رفض خطة البريكست.. الإسترليني يقاوم

تعافى الجنيه الإسترليني من المستويات المتدنية التي كان قد بلغها مقابل الدولار أمس الثلاثاء، حيث ارتفع بأكثر من سنت إلى ما يزيد على 1.28 دولار، وسط توقعات بمزيد من تقلبات العملة البريطانية.

وكان الجنيه الإسترليني منخفضا بنحو 1.2% أمام الدولار و 0.74% أمام اليورو قبل نتائج التصويت.

وتفاقمت خسائره لفترة وجيزة أمس لتصل إلى 1.5%، قبل أن يتعافى بقوة ويقلص خسائره 0.1% خلال اليوم عند 1.286 دولار، ويرتفع أمام اليورو 0.5%.

ويخشى مراقبون من أن تثير نتيجة تصويت البرلمان اضطرابا قد يؤدي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، أو حتى عدم الخروج.

وقال المتحدث باسم مجلس الاتحاد الأوروبي بريبن آمان -الثلاثاء- إن الاتحاد سيستعد لاحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق، رغم عدم رغبتنا بذلك، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.