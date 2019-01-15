الباكر: لسنا مهتمين بجت إيرويز لأنها مدعومة من عدو لقطر

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر اليوم الثلاثاء أن الشركة لن تشتري حصة في "جت إيرويز"، لأن جزءا كبيرا من شركة الطيران الهندية المثقلة بالديون مملوك للاتحاد للطيران، وهي شركة تملكها أبو ظبي التي وصفها بأنها عدو لقطر.

وقال الباكر لرويترز على هامش مؤتمر طيران في مومباي "كنا سنتطلع بالتأكيد إليها (جت إيرويز) إذا لم تكن الاتحاد تملك فيها حصة نسبتها 24%".

وأضاف "كيف يمكنني الحصول على حصة في شركة طيران مملوكة لغريمنا؟".

وتابع أن الخطوط الجوية القطرية سيسرها شراء حصة في إنديجو أكبر شركة طيران في الهند، أسرع أسواق الطيران نموا في العالم.

وزاد الباكر -في إشارة إلى جت- "لكن ليس في شركة طيران يحوز فيها عدو بلادي ملكية كبيرة".

وأبدت الخطوط الجوية القطرية في السابق اهتماما بالاستثمار في إنديجو المملوكة لإنترغلوب إفييشن.

وصرح الباكر اليوم أن الخطوط القطرية تظل أيضا مهتمة بتدشين شركة طيران مملوكة لها بالكامل في الهند، لكن هذا غير مسموح به بموجب قواعد الاستثمار الأجنبي الحالية في الهند.

وأوضح أنه نظرا لأن الصين والهند "هما أكبر سوقين متناميتين، فمن البديهي أننا كشركة طيران نريد الاستثمار بشكل إستراتيجي في المنطقتين لأننا شركة طيران سريعة النمو للغاية".

وفي إطار مساع أوسع لتنويع محفظتها خارج سوقها المحلية، اشترت الخطوط القطرية حصة نسبتها 10% في شركة طيران كاثي باسيفيك في 2017 وحصة نسبتها 5% في خطوط جنوب الصين الجوية هذا الشهر.

وأمس الاثنين ذكر مصدر مقرب من شركة الطيران التابعة لأبوظبي لرويترز أن الاتحاد تخطط لزيادة حصتها في جت لمساعدة شركة الطيران الهندية في مشكلاتها المالية.