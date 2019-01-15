 أرامكو تسعى لمد شبكة غاز مع الإمارات وعُمان

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أرامكو تسعى لمد شبكة غاز مع الإمارات وعُمان

الفالح قال إن بلاده توصلت إلى اكتشافات غاز (رويترز)
الفالح قال إن بلاده توصلت إلى اكتشافات غاز (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن شركة أرامكو تسعى لتطوير موارد الغاز في المملكة لتلبية الحاجات المحلية، مع احتمال التصدير في المستقبل.

وأضاف الفالح أن الشركة توصلت إلى اكتشافات غاز في السعودية.

وأشار إلى أن بلاده تجري محادثات مع الإمارات وسلطنة عمان لمد شبكة غاز إقليمية.

وتوقع الوزير أن يتراجع الاستهلاك المحلي للطاقة لنحو 1.5 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول عام 2030.

والأربعاء الماضي، قال الفالح في مؤتمر صحفي إن احتياطيات المملكة المؤكدة من النفط بلغت نحو 268.5 مليار برميل، و324.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز في نهاية 2017.

المصدر : رويترز
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