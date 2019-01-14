مصر تروج لسندات حكومية في دول الخليج

تعتزم مصر بدء جولة ترويجية في دول الخليج وأسواق آسيوية أخرى تنتهي الشهر المقبل بهدف طرح سندات دولية، دون تحديد موعد لذلك، أو تحديد الدولة التي ستشهد الطرح الأول لهذه السندات.

وقالت وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين إنه لم يتحدد موعد بعد لإصدار سندات في السوق الآسيوية، كما لم يتم تحديد قيمة الإصدار أو العملة.

وأضافت أن الجولات الترويجية لطرح السندات الدولية ستنتهي في فبراير/شباط المقبل، وستشمل دولا خليجية، وتابعت أن طرح السندات الدولية سيكون محدود القيمة في البداية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الجولات بدأها وزير المالية محمد معيط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بزيارة كوريا الجنوبية.

وأوضح أن طرح السندات في تلك الأسواق يأتي في إطار سعى الوزارة للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري.

يأتي بيان وزارة المالية اليوم بعد أن قال مصدران حكوميان مطلعان لرويترز أمس إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونيات على الهيئة العامة للبترول.

وأمس الأحد، أعلن وزير المالية المصري أن بلاده تعتزم طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار في الربع الأول من العام، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الألمانية، نقلا عن بلومبيرغ.

وقال الوزير إن الحكومة تخطط لبيع سندات بعملات متنوعة، بينها الدولار واليورو والين واليوان، وفق المصدر ذاته.

وكانت مصر جمعت في أبريل/نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو أربعين مليار دولار.

ووصل الدين الخارجي لمصر لنحو 93 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي.