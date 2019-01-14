مسؤول أميركي: نريد من قطر أن تتحدى هيمنة الغاز الروسي بأوروبا

نقلت رويترز عن دان بروليت نائب وزير الطاقة الأميركي الاثنين أن الولايات المتحدة تريد من قطر أن تتحدى هيمنة الغاز الروسي في أوروبا، حيث يجري مباحثات بهذا الخصوص في قطر التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأبلغ بروليت رويترز أن الولايات المتحدة تتباحث مع الدوحة بشأن تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال، وأنها تريد من ألمانيا ودول أخرى أن تستورد الغاز الأميركي والقطري بدلا من الروسي، علما بأن روسيا تصدر حاليا 60% من حاجات ألمانيا -أكبر مستهلك للطاقة في أوروبا- من الغاز.

وقال بروليت من الدوحة إنه ناقش الموضوع مع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي، مضيفا "يمكننا أن نتحدث إلى القطريين بشأن مد الأسواق الأوروبية بالغاز الطبيعي، هم مهتمون كثيرا بذلك ونحن أيضا".

وذكر نائب وزير الطاقة الأميركي أن ألمانيا قررت في الآونة الأخيرة المساعدة في تمويل منشآت استيراد الغاز الطبيعي المسال التي يمكنها أن تقلص الاعتماد على روسيا.

وأقر بروليت بأن الغاز الطبيعي المسال سيكلف أكثر من الغاز المنقول عبر خطوط أنابيب، لكنه قال إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر ودول أخرى ستساعد في تنويع مصادر الإمدادات المتجهة إلى أوروبا مما يعزز الأمن القومي للقارة، معتبرا أن "الغاز الرخيص يأتي بثمن مرتفع من الحرية".

وحذرت الولايات المتحدة الشركات الألمانية من عقوبات محتملة بشأن خط أنابيب "نورد ستريم 2" الجاري بناؤه، والذي سيزيد إلى المثلين الطاقة التصديرية الروسية لألمانيا عبر بحر البلطيق.

وفي موضوع آخر، قال بروليت إن الولايات المتحدة تتباحث مع السعودية والكويت لتشجيعهما على حل قضية عالقة بشأن استئناف إنتاج النفط من حقول تدار بشكل مشترك، مشيرا إلى أنهما "تقتربان من حل المسألة".

وأوقف البلدان الإنتاج المشترك من حقلي الخفجي والوفرة بالمنطقة المقسومة قبل أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما منع إمدادات بنحو خمسمئة ألف برميل يوميا أو ما يعادل 0.5% من الإنتاج العالمي.