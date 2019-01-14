هل فقد منتجو النفط التقليدي نفوذهم؟

من الواضح أن قيمة النفط التقليدي تشهد انخفاضا مقارنة بالأهمية المتزايدة للنفط الصخري، لكن منتجي النفط في منطقة الشرق الأوسط سيواصلون جني المزيد بالنظر إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وتزايد الطلب ووجود احتياطات كبيرة، بحسب تقرير لموقع "أويل برايس" الأميركي.

يقول التقرير إنه على الرغم من أن تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي أحدثت تغييرات كبيرة على صعيد سوق النفط، فإن المنتجين التقليديين لا يزالون يهيمنون على الجزء الأكبر من إنتاج النفط في الوقت الحالي.

التقرير الذي كتبه فانان ملكسيتيان، توقع أن يشهد استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية نموا أكبر خلال السنوات القادمة. بيد أن الأساسيات الاقتصادية -على غرار الربحية ووفرة الموارد- تبشر بالخير بالنسبة للمنتجين التقليديين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أنه رغم الارتفاع الهائل في إنتاج النفط الصخري، فإن معظم النفط المنتج عالميا يتأتى من الحقول التقليدية التي تضم نحو ثلثي الموارد العالمية القابلة للاسترداد.

فالدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تملك نحو 82% من هذه الأصول، 65% منها في الشرق الأوسط بقياد السعودية والعراق والكويت والإمارات.

انخفاض التكلفة

سلط الكاتب الضوء على مزايا استخراج النفط من منطقة الشرق الأوسط، ويتعلق الأمر بسهولة الإنتاج وانخفاض تكلفته.

وبحسب الكاتب تراوحت تكلفة إنتاج البرميل الواحد للنفط بالنسبة لكل من السعودية وإيران والعراق (منتجي النفط الأقل تكلفة) بين 9 و10 دولارات في سنة 2016.