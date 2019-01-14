الدوحة تحتضن أكبر ملتقى للشركات التركية بالخليج

تنطلق فعاليات معرض "إكسبو تركيا في قطر" الأربعاء المقبل، بمشاركة أكثر من 120 شركة تركية.

ويعد المعرض -الذي سيتسمر حتى الجمعة المقبل- الملتقى الأضخم للشركات التركية في منطقة الخليج، بحسب المنظمين.

وقال هاكان كورت رئيس مجلس إدارة ميديا سيتي المنظمة إن المعرض يوفر فرصة كبيرة لرجال الأعمال الأتراك للاجتماع مع المستثمرين القطريين. ووصف الحدث بأنه من أهم المشاريع التي تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا.

وتغطي الشركات المشاركة في المعرض -في نسخته الثالثة- مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والبرمجة وتقنية المعلومات، والعقارات، والأغذية، والسياحة العلاجية والمنسوجات، والأثاث والديكور.

وأضاف هاكان كورت أن المعرض هذا العام سيشهد مشاركة مشروع "سوق قطر الإلكتروني"، الذي أسس قبل عام بالتعاون بين هيئتي البريد التركية والقطرية.

ودشنت تركيا وقطر في يناير/كانون الثاني العام الماضي أكبر متجر إلكتروني، تحت شعار "من تركيا إلى باب منزلك".

ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال قطري وتركي 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100%نحو 26 شركة.

ويبلغ حجم استثمارات الشركات التركية في قطر 16 مليار دولار. وتحتل قطر المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات الخارجية في تركيا، إذ تبلغ عشرين مليار دولار في قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات والمصارف.