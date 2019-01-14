ما أهم التحديات التي ستواجه الاقتصاد العالمي في 2019؟

ثمة مخاطر اقتصادية كبرى ستشهدها عدد من المناطق بالعالم وعلى رأسها الصين خلال هذه السنة والسنة المقبلة، في وقت يعتقد فيه مراقبون أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلص من الطلب ويدفع الأعمال التجارية إلى الهاوية.

تباطؤ اقتصاد الصين

بحسب تقرير بروجيكت سنديكيت، يتوقع أن يتراجع اقتصاد الصين تراجعا كبيرا نتيجة الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مواجهته هذا البلد الآسيوي.

التقرير حذر أيضا من تراجع النمو لثاني أكبر اقتصاد بالعالم على المدى الطويل، وربط ذلك بما وصفه بالتناقض المتجذر بين نظام سياسي يقوده حزب أكثر مركزية من أي وقت مضى، وبين الحاجة إلى نظام اقتصادي لامركزي يقوده المستهلك.

وقال الكاتب "مما لا شك فيه أن الصين مُصدر عالمي رئيسي، لكن لا توجد مساحة في السوق ولا تسامح سياسي يسمح لها بالحفاظ على النسق الذي عهدته في توسع دائرة الصادرات".

وأضاف أن تعزيز النمو من خلال الاستثمار، لا سيما في العقارات السكنية، بات أمرا صعبا أكثر من أي وقت مضى.

وحذر الكاتب من أن أي انكماش كبير في النمو بالصين من شأنه أن يؤثر على بقية الدول الآسيوية على نحو مهم، إلى جانب الاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأساسية.