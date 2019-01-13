خسائر كبيرة لهيئة السكك الحديد بمصر

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة خسائر الهيئة القومية للسكك الحديد.

وتأتي هذه الخطوة بسبب الخسائر التي تتكبدها الهيئة، حيث أوضح رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية عبد النبي منصور أن الخسائر قدرت بنحو 600 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة التي انتهت بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف أنها تمثل أكثر من 40% من إجمالي خسائر 16 هيئة اقتصادية تصل خسائرها إلى قرابة 1.3 مليار دولار.

وبحسب مصادر إعلامية مصدرية فقد رفضت اللجنة طلب ممثل هيئة السكة الحديد رفع السعر مقابل الخدمة لتعويض خسائر الهيئة.

وطالبت اللجنة بالتحرك لاسترداد أصول الهيئة المتعدي عليها وغير المستغلة.

كما أشارت المصادر إلى أن أعضاء بمجلس النواب طالبوا بالتحرك السريع لوقف ما وصفوه بـ"النزيف".