قطر تستهدف رفع استثماراتها بأميركا إلى 45 مليار دولار

أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور إبراهيم آل محمود اليوم أن الجهاز يستهدف زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين القادمين من حوالي 30 مليار دولار حاليا.

وقال للصحفيين -خلال الحوار الإستراتيجي القطري الأميركي الثاني الذي يعقد في الدوحة- إن الصندوق يتطلع إلى موازنة الاستثمارات بحيث يقترب مستوى الاستثمارات الأميركية من نظيرتها الأوروبية.

وأنشأ صندوق الثروة السيادي محفظة أوروبية ضخمة عبر شراء حصص في شركات من بينها دويتشه بنك وكريدي سويس وبورصة لندن وفولكسفاغن.

وقال آل محمود "هدفنا هو موازنة محفظتنا.. في الوقت الحالي، نركز قليلا على أوروبا، والهدف من توجيه هذه المخصصات صوب السوق الأميركية هو موازنة المحفظة".

وذكر آل محمود أن جهاز قطر للاستثمار يتطلع إلى قطاعات رئيسية في الولايات المتحدة، مثل العقارات والتكنولوجيا والبورصات الأميركية.

من جهته قال وزير التجارة القطري علي بن أحمد الكواري إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والولايات المتحدة بلغ 6 مليارات دولار من يناير/كانون الأول 2018 إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن قيمة التجارة الثنائية بين قطر والولايات المتحدة ارتفعت إلى مثليها في عشر سنوات، وأن الولايات المتحدة تتصدر قائمة المصدرين لبلاده.

وتشير معطيات غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أن نحو 650 شركة أميركية تعمل بالسوق القطري منها 117 برأس مال أميركي 100%، و55 تحت مظلة مركز قطر للمال، كما توجد شراكات قطرية أميركية.