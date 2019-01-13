 الفالح: سندات أرامكو ستكون دون نطاق 10 مليارات دولار

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الفالح: سندات أرامكو ستكون دون نطاق 10 مليارات دولار

أرامكو تعتزم إصدار سندات خلال الربع الثاني من العام الحالي (رويترز)
أرامكو تعتزم إصدار سندات خلال الربع الثاني من العام الحالي (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأحد إن أرامكو السعودية ستصدر سندات من المرجح أن تكون دون نطاق 10 مليارات دولار.

ولم يذكر الفالح -الذي كان يتحدث خلال مؤتمر في أبو ظبي- عملة إصدار الدين المزمع.

لكن الوزير قال الأسبوع الماضي خلال مناسبة في الرياض إن السندات -التي ستكون الأولى لأرامكو في أسواق الدين العالمية- من المرجح أن تكون بالدولار الأميركي.

وكان الوزير قال الأسبوع الماضي إن أرامكو ستصدر السندات في الربع الثاني من العام الجاري.

وتدرس أرامكو إصدار سندات لمساعدتها في تمويل استحواذها المزمع على حصة مسيطرة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وقال الفالح يوم الأربعاء إن أرامكو ستُدرج في البورصة بحلول 2021.

اجتماعات أوبك
وبخصوص اجتماعات منظمة أوبك، قال الفالح إنه لا يرى حاجة لأي اجتماعات أو مباحثات استثنائية للمنظمة قبيل الاجتماع الرسمي المعلن عنه في أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر بأبو ظبي أن حاجة المنظمة والمنتجين المستقلين اليوم تتمحور حول تقليص التقلبات في أسعار النفط.

وذكر أن السوق النفطية تسير بشكل جيد وأنها ستعود سريعا للتوازن، في أعقاب اتفاق أوبك وحلفائها في ديسمبر/كانون الأول الماضي على خفض الإنتاج اعتبارا من مطلع 2019.

المصدر : وكالة الأناضول,رويترز
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