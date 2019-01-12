مسؤول أميركي: لا إعفاءات جديدة بشأن عقوبات النفط الإيراني

قال ممثل الولايات المتحدة الخاص بإيران برايان هوك اليوم السبت إن واشنطن لا تنظر في أمر منح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني، بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.

وأضاف هوك أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أن سبب الإعفاءات التي منحت من قبل هو منع ارتفاع أسعار النفط، محجما عن الإفصاح عما تعتزم واشنطن فعله عندما تنتهي مدة الإعفاءات الحالية بنهاية مايو/أيار القادم.

ومنحت واشنطن إعفاءات من العقوبات لثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني، بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعدما أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.