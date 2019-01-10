قانون قطري لحماية المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار

عماد مراد-الدوحة

سنت دولة قطر رزمة من القوانين لتحرير اقتصادها من القيود، كان آخرها قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، بهدف التصدي لمحاولات الإغراق وتشجيع الاستثمار داخل البلاد.

وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاثنين الماضي قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية الذي ينص على تشكيل لجنة من مهامها اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مُغرقة، أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضررا ماديا بمنتجات وطنية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر، أو كان من شأنها التسبب في أي إعاقة أو تأخير مادي لإنشاء منتجات وطنية ووجود علاقة سببية بينهما.

كما تختص اللجنة في فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية.

واعتبر رجل الأعمال والخبير الاقتصادي الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني في حديث للجزيرة نت، أن هذا القانون بمثابة حائط صد لدعم المنتجات الوطنية في الدولة، مشددا على أن المنتج الوطني بات قضية أمن قومي لدولة قطر، خاصة في ظل الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.

وفرضت ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر حصارا على قطر، أغلقت بموجبه خطوط التجارة والأجواء والمعبر البري الوحيد الذي كان يخدم حركة التجارة داخل البلاد.

واتفق رجل الأعمال خالد بن جبر الكواري مع تصريحات الشيخ منصور بشأن ضرورة حماية المنتجات الوطنية، معتبرا صدور قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية خطوة جيدة لتخفيف معاناة المنتج الوطني من وطأة المنتجات المستوردة التي قد تشكل عبئا ثقيلا عليه في السوق.