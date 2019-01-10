تراجع تضخم أسعار المستهلكين بمصر إلى 12%

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 12% في ديسمبر/كانون الأول من 15.7% في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

كما تراجع معدل التضخم السنوي في كل مصر إلى 11.1% الشهر الماضي.

وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في وقت سابق من العام إلى ذروة بلغت 17.7% في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وقال رئيس الأبحاث لدى شركة النعيم للوساطة في القاهرة ، آلان سانديب، إن الانخفاض قادته بشكل رئيسي تراجعات كبيرة في أسعار الطماطم والبطاطس التي نزلت 37.4% و29.8%على الترتيب.

وقالت علياء ممدوح مديرة الاقتصاد الكلي والإستراتيجية في بلتون المالية " كانت نتيجة مفاجئة للغاية. أسعار الأغذية كانت السبب الرئيسي في قفزة أكتوبر (تشرين الأول) وأدى الانحسار إلى هذا الانخفاض، لكنه تراجع كبير".

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر/كانون الأول، وقال إن "أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم".

وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار المصري "سي آي كابيتال" إن رقم التضخم العام في ديسمبر/كانون الأول "ينسجم مع وجهة نظرنا بأن البنك المركزي قد يتحول إلى تيسير السياسة النقدية في 2019، وعلى الأخص في النصف الأول من العام".