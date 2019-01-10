مباحثات قطرية عراقية لإطلاق خط ملاحي لتجارة الترانزيت

عماد مراد-الدوحة

تخطو العلاقات القطرية العراقية خطوات متقدمة بعد مشاورات عقدها الطرفان حول افتتاح خط ملاحي جديد لتجارة الترانزيت بين ميناء حمد الدولي في قطر وميناء أم قصر العراقي، في خطوة سيكون لها تأثيرها الاقتصادي الإيجابي على عدد كبير من دول المنطقة.

ويتوقع أن يساهم الخط الملاحي الجديد في نقل بضائع من الأردن والكويت وتركيا وإيران عبر الأراضي العراقية إلى قطر، في اختصار كبير للوقت، حيث إن المسافة بين ميناءي حمد وأم قصر 48 ساعة فقط، كما أن المسافة بين ميناء أم قصر الواقع في محافظة البصرة العراقية والحدود التركية لا تتعدى 700 كلم.

ويأتي هذا الحديث إثر زيارة للرئيس العراقي برهم صالح مع وفد حكومي رفيع المستوى اليوم الخميس إلى الدوحة بحث خلالها مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها في المجالات السياسية والاقتصادية والنقل والطاقة.

ويخلق الخط الملاحي الجديد فرصا اقتصادية لكافة الأطراف، فبالنسبة لقطر سيؤمن الخط الجديد كافة البضائع القادمة من الكويت وتركيا وإيران والأردن في توقيت أسرع بكثير من الخطوط الملاحية الحالية التي قد تستغرق شهرا بين قطر وتركيا على سبيل المثال. أما بالنسبة للعراق فستنتعش حركة التجارة داخل البلاد باعتبارها مصبا للعديد من منتجات دول المنطقة.

الحديث عن خط لتجارة الترانزيت بين الجانبين يأتي بعد أكثر من سبعة أشهر على إطلاق شركة "ملاحة" القطرية خدمة نقل مباشر بين قطر والعراق، مخصص لتجارة المواد الغذائية الجافة والمبردة والإلكترونيات ومواد البناء وغيرها من البضائع.

وكشف القائم بأعمال السفارة العراقية بالدوحة عبد الستار الجنابي في تصريح للجزيرة نت، أن افتتاح خط لتجارة الترانزيت كان محور حديث واسع بين أمير قطر والرئيس العراقي خلال مباحثاتهما اليوم في الدوحة.