صحيفة: 45 مليار دولار استثمارات قطر في بريطانيا

أعلن وزير الدولة البريطاني توبياس إلوود أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا تجاوز 35 مليار جنيه إسترليني (نحو 45 مليار دولار)، وفق ما أوردت صحيفة الشرق القطرية.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن قطر موجودة في أهم وأضخم المشاريع الاستثمارية بالسوق البريطاني.

وقالت الصحيفة إن عام 2018 جاء ليوضح مدى التقدم في العلاقات الاقتصادية بين قطر وبريطانيا.

وأضافت أن حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا تجاوز خمسة مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 6.4 مليارات دولار)، منها 2.7 مليار دولار صادرات قطرية إلى بريطانيا.

وذكرت الصحيفة أن عدد الشركات المشتركة بين قطر وبريطانيا وصل إلى 622 شركة تعمل في الدوحة وتغطي مجالات عدة، بينها الطاقة والصحة والتجارة والتعليم، إلى جانب استثمارات كثيرة في بريطانيا.

وبحسب المصدر ذاته، فقد وضع المنتدى الاقتصادي -الذي أطلقته قطر في لندن في مارس/آذار 2017- لبنة جديدة للاستثمار الاقتصادي القطري في المملكة المتحدة بحجم خمسة مليارات جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث المقبلة.