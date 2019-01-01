 نهاية 2018.. أول خسائر سنوية للنفط منذ 2015

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نهاية 2018.. أول خسائر سنوية للنفط منذ 2015

الخام الأميركي هبط أكثر من 19% في عام 2018 (رويترز)
الخام الأميركي هبط أكثر من 19% في عام 2018 (رويترز)

أنهت أسعار النفط العام الماضي (2018) على خسائر سنوية للمرة الأولى منذ عام 2015، بعد أن شهد السوق نزوح المشترين، بفعل المخاوف المتنامية بشأن تخمة المعروض من الخام، وإشارات متباينة تتعلق بتجدد العقوبات الأميركية على طهران.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس هذا العام بنحو 25%، بينما انخفض برنت بأكثر من 19%.

وكانت السوق تتجه إلى تحقيق مكاسب قوية حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن تمنح الولايات المتحدة استثناءات أكبر من المتوقع لمستوردي النفط الإيراني، وعقب تراجع الطلب في الاقتصادات الناشئة.

وقاد هذان العاملان الخامين إلى الهبوط من أعلى مستوى في أربع سنوات، والذي تجاوز 76 دولارا لبرميل الخام الأميركي و86 دولارا لبرنت.

ولم يكن قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها خفض الإنتاج كافيا لإعادة المعنويات المشجعة على صعود سعر الخام.

يأتي ذلك في وقت سجل فيه الإنتاج الأميركي من النفط أعلى مستوى على الإطلاق ليصل إلى نحو 11.537 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بحسب بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الاثنين.

المصدر : وكالة الأناضول,رويترز
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